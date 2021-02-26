Муромлянина оштрафовали за использование поддельных прав

Двадцапятилетний житель Мурома 15 октября прошлого года за 33 тысяч рублей купил у «Авито» водительское удостоверение категории «В, В1, М». При он точно знал, что этот документ получен им незаконным путем и является поддельным. 30 октября прошлого года он использовал указанные водительские права, предъявив их сотруднику дорожно-патрульной службы Госинспекции безопасности дорожного движения МВД России «Муромский» при управлении транспортным средством. Вину мужчина признал полностью, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Поддельный документ изъят и уничтожен. Поддельные права у него забрали и уничтожили. Приговор в законную силу не вступил в законную силу.