Во Владимире дороги и тротуары будут посыпать каждые 3-4 часа, чтобы не образовывался лед

С раннего утра 26 февраля на улицах города снег убирают 53 единицы техники и 68 рабочих ручной снегоуборки. Дорожники уже жалуются на то, что из-за дождя постоянно образуется ледовая корка, что усложняет уборку города. Может, стоило снег убрать раньше?

В любом случае, в ЦУГД собираются каждые 3-4 часа обрабатывать реагентами и песко-соляной смесью спуски, подъемы, мосты, путепроводы, лестницы, подъезды к перекресткам, пешеходные переходы. Параллельно обещают убирать снежные завалы. А дворники расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.

По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в "Центр управления городскими дорогами" по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.