Сын экс-директора «Автоприбора» отправится под домашний арест

Октябрьский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому Петру Мельникову с заключения под стражу на домашний арест. По версии следствия, он с 26 января 2011 года по 14 марта 2011 года во Владимире в составе группы лиц по предварительному сговору изготовил платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств, направил их в банки для списания и перевода на свой брокерский счет, после чего снял наличными 25 000 000 рублей. В 2016 году обвиняемый уехал из России и долгое время скрывался в Литовской республики. Хотя он был объявлен в международный розыск, вернуть на родину его смогли только в прошлом году. Как сообщил обвиняемый в судебном заседании, о том, что в отношении него в России возбуждено уголовное дело и он объявлен в международный розыск, он узнал летом 2018 года, однако на протяжении двух лет каких-либо действий по самостоятельному возвращению в Россию не предпринимал. Суд счел, что на домашнем аресте можно контролировать поведение обвиняемого и исключить его влияние на свидетелей. Сидеть под арестом дома ему предстоит до 25 апреля.