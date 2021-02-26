Во Владимире иномарка насмерть сбила женщину

25 февраля около 21.30 на улице Верхняя Дуброва, возле дома №25 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина.

Как нам сообщили в пресс-службе областной полиции, по предварительной информации, 41-летняя женщина переходила проезжую часть. Как уточняют очевидцы в социальных сетях, переходила она дорогу, как положено - по "зебре". В этот момент ее сбила иномарка BMW, которой управлял водитель 1972 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

"В настоящее время по факту ДТП назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии", сообщается в официальном пресс-релизе от УМВД.