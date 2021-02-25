Суд восстановил жительницу Владимира в очереди на жилье

Жительница Владимира с 2005 года живет в пятнадцатиметровой комнате в общежитии, с 2007 года там же постоянно живет и ее мама. Обе женщина стояли в очереди горожан, нуждающихся в жилых помещениях. Но в конце июля прошлого года постановлением мэрии их вычеркнули из этой очереди, поскольку мать уехала из города в другое муниципальное образование. Но суд установил, что женщина вынуждена была уехать ненадолго, а потом вернулась во Владимир ,в комнату, где прописана вместе с дочерью. И признав постановление городской администрации незаконным, потребовал восстановить семью в очереди на жилье. Вышестоящий суд согласился с этим решением и оставил жалобу мэрии без удовлетворения.