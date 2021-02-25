Селивановец избивал подругу и угрожал ей убийством

Житель Селивановского района не раз, выпив, бил свою гражданскую жену. В сентябре прошлого года он толкнул с силой дверь в женщину, а когда она упала на пол, пнул ее. А в октябре того же года угрожал ей убийством, прижимая вилку к ее шее. Ранее он тоже бил женщину и даже получал за это административное наказание – десять суток ареста. В общей сложности за побои и угрозу убийством, которую женщина восприняла реально, и с учетом предыдущего приговора, он получил один год и десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.