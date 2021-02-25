Житель Петушинского района избил пенсионера и отобрал продукты

Житель Петушинского района признан виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего. В ноябре 2019 года он забрался в дом к местному жителю, потребовал от него денег, а когда тот сказал, что денег нет, избил его. Убедившись, что сопротивляться жертва не может, он открыто похитил продукты и вещи на семь тысяч рублей и сбежал. А избитый мужчина скончался через месяц в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, причиненной побоями. В суде мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. Суд признал его виновным и в общей сложности, с учетом предыдущего приговора, он получил тринадцать лет строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.