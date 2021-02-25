Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во Владимирской области посмертно наградили школьника, защищавшего маму от преступника

Награду за внука получила его бабушка
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области

Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области

Орден Мужества посмертно получил четвероклассник - ученик московской школы № 1540 Александр Смирнов. Награду погибшего мальчика передал его бабушке руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков. Юный Саша бросился на защиту мамы и погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Ранее решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина мальчик посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».