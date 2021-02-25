Во Владимирской области посмертно наградили школьника, защищавшего маму от преступника

Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области

Орден Мужества посмертно получил четвероклассник - ученик московской школы № 1540 Александр Смирнов. Награду погибшего мальчика передал его бабушке руководитель СУ СК России по Владимирской области Артем Кулаков. Юный Саша бросился на защиту мамы и погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Ранее решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина мальчик посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».