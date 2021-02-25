В Гусь-Хрустальном районе пожарные спасли двух котиков из горящего дома

Один из спасенных котиков Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 25 февраля дом на три семьи загорелся в Почтовом переулке поселка Гусевский Гусь-Хрустального района. Сообщение об огне поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 09:59, на место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Все жильцы самостоятельно выбрались из дома. Где горела крыша. Спасатели оперативно потушили кровлю и внутреннюю отделку дома на площади 300 «квадратов». Существовала угроза перехода огня на хозяйственные постройки, но пожарные не допустили распространения пламени. Кроме того, в ходе тушения из горящего дома были спасены два кота. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электропроводки в выключателе в одной из квартир. Также установлено, что, несмотря на своевременное обнаружение пожара, в пожарную охрану, к сожалению, позвонили поздно.