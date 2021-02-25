Директора Судогодской школы оштрафовали за нарушение трудового законодательства

В Судогодскую прокуратуру обратилась местная жительница по вопросу соблюдения трудового законодательства в Судогодской средней общеобразовательной школе № 2. Она с сентября 2019 года работала учителем математики и физики в этой школе, а в июне 2020 года трудовые отношения с ней расторгнуты. Тот факт, что она трудилась, подтверждали табели учета рабочего времени, приказ о распределении нагрузки, расчетные листы, но при этом фактически трудовой договор с ней не заключался, приказ о приеме на должность учителя в указанное время не издавался. По фактам выявленных нарушений прокурором района директору образовательного учреждения внесено представление, требования которого удовлетворены, кадровому работнику объявлен выговор. Кроме того, прокурором района в отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (незаключение трудового договора), по результатам рассмотрения которого его оштрафовали на десять тысяч рублей.