Во Владимире на «Лыжню Прокуророва» выйдут олимпийские чемпионы

Популярная лыжная гонка памяти Алексея Прокуророва пройдет в парке «Дружба». 27 февраля будут соревноваться юноши и девушки 2005-2012 года рождения на дистанции 5 и 10 км, а 28 февраля спортсмены от 17 лет и старше выйдут на дистанции 20, 30 и 50 км. Начало соревнований в оба дня - в 11.00. Если в прошлом году ее отменили из-а отсутствия снега, то в этом в ней примут участие около 400 спортсменов их 23 регионов России, из них 175 человек заявились на дистанцию в 50 км - это абсолютный рекорд гонки. Предварительное согласие на участие «прокуроровском» марафоне дали олимпийские чемпионы Анфиса Резцова, Михаил Девятьяров, Евгений Дементьев и биатлонист, заслуженный мастер спорта России Алексей Слепов. Призовой фонд марафона составит 140 тысяч рублей. Деньги получат лыжники, занявшие первые шесть мест среди мужчин (на дистанции 50 км) и женщин (на дистанции 30 км). Лыжники, занявшие призовые места в своих возрастных группах, также будут награждены призами. Зарегистрироваться можно сегодня до полуночи на сайте либо завтра в ресторане «Русская деревня».