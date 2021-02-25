Роман Годунин официально стал вице-губернатором Владимирской области

Роман Годунин избавился от приставки «временно исполняющий обязанности» в должности и официально стал заместителем губернатора Владимирской области. Его кандидатуру областные парламентарии согласовали только со второго раза, зато в этот раз этот выбор поддержало большинство депутатов. Напомним, Роман Голдунин работает в областной администрации с апреля 2020 года. Он курирует инфраструктурный блок, осуществляет контроль и координацию работы в сферах ЖКХ, природопользования и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хозяйства, госрегулирования цен и тарифов, архитектуры и строительства, лесного хозяйства.