Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Роман Годунин официально стал вице-губернатором Владимирской области

Депутаты Законодательного Собрания согласовали его на должность заместителя главы региона
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Роман Годунин избавился от приставки «временно исполняющий обязанности» в должности и официально стал заместителем губернатора Владимирской области. Его кандидатуру областные парламентарии согласовали только со второго раза, зато в этот раз этот выбор поддержало большинство депутатов. Напомним, Роман Голдунин работает в областной администрации с апреля 2020 года. Он курирует инфраструктурный блок, осуществляет контроль и координацию работы в сферах ЖКХ, природопользования и охраны окружающей среды, транспорта и дорожного хозяйства, госрегулирования цен и тарифов, архитектуры и строительства, лесного хозяйства.