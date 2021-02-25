Ковровчанин сообщил о бомбе в общежитии, чтобы отомстить вахтеру

Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, двадцатитрехлетний ковровчанин в конце октября прошлого года позвонил по номеру 112 и сообщил, что заминировано одно из городских общежитий. Но проверка показала, что сообщение ложное: полицейские и экстренные городские службы никаких взрывных устройств не нашли. Хотя молодой горожанин не представился диспетчеру и после звонка выключил телефон, полицейские его нашли и задержали. Как оказалось, он вошел в общежитие вместе с живущим там студентом, а вахтер его выгнала. Он вышел. Но решил отомстить: сообщил о готовящемся взрыве, полагая, что за это сотрудницу общежития накажут. Ковровчанина обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, уголовное дело направлено в суд. Вину он признал.