У ковровчанина дома нашли оружейный склад

Тридцатичетырехлетний житель Коврова обвиняется сразу по двум статьям – «незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов» и»незаконное изготовление огнестрельного оружия, его основных частей». Как установило следствие, с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года он незаконно изготовил самодельное оружие из имеющегося у него нарезного ствола калибра 9 мм. После этого он приобрел 23 пригодных для стрельбы патрона. Оружие и боеприпасы к нему он хранил у себя дома. Вину горожанин признал, уголовное дело направлено в суд. Ему грозит реальное лишение свободы: санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 4 и до 5 лет соответственно.