С 1 марта маршрут № 14 будет обслуживать АО «Владимирпассажиртранс»

Вот и еще один автобусный маршрут с 1 марта 2021 переходит от "АДМ" к "Владимирпассажиртранс". Теперь некогда троллейбусная компания возьмет на себя обязательства по маршруту №14 "ул. Мостостроевская - гипермаркет «Глобус".

По утвержденному расписанию автобусы маршрута №14 начинают движение в 5.40 минут, а заканчивают в 22.55 минут и двигаются по следующему маршруту: "ул. Мостостроевская - рынок «Флора» - ул. Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина — ул. Пугачёва - Рябинка — ул. Чайковского - Черёмушки — ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка — ул. Белоконской - река Содышка - НИКТИД - Веризино - Завод «Магнетон» - Торговый комплекс «Тандем» - Комбинат «Тепличный» - ул. Куйбышева - Поворот на ул. Куйбышева - Магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - Парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова - Поворот на ул. Растопчина - Дворец бракосочетания - ТЦ "Меридиан" - «Глобус».

В "часы пик" интервал движения составит 11-16 минут.