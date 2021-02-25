Во Владимирской области ищут на работу мерчендайзера за 1200 рублей

Служба исследований hh.ru, выяснила самые низкооплачиваемые профессии во Владимирской области. Оказалось, что вакансии с наиболее низкими зарплатами размещены в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Административный персонал», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Начало карьеры, студенты». Также часть подобных предложений встречается в медицине, производстве и для рабочего персонала, обычно это работа для неквалифицированных сотрудников или младших специалистов.

Рекорд последних лет поставили в Александрове, где на зарплату от 1 200 рублей ищут "мерчендайзера". Данная вакансия предполагает частичную занятость и гибкий график. От 2 000 рублей предлагают зарабатывать охраннику на производстве. На зарплату от 7 500 рублей приглашают дворника на пол ставки.

Анализ спроса на рынке труда во Владимирской области в начале года показал, что самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди юристов (в среднем, 7,2 резюме на одну вакансию), топ-менеджеров (6,4 резюме на вакансию) и специалистов из сферы развлечений (5,4 резюме на вакансию).