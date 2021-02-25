Во Владимире главными должниками в 2021 году числятся ВМТЗ и ЗАО по свиноводству "Владимирское"

В администрации города Владимира опубликовали перечень городских предприятий, имеющих наибольшую задолженность по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 1 января 2021. Оказалось, что самые большие долги у ЗАО по свиноводству "Владимирское" (3 миллиона 113 тысяч рублей) и у ООО "Владимирский моторо-тракторный завод" (2 миллиона 457 тысяч рублей).

Также задолженность более миллиона по налогам на доходы физических лиц имеют ООО "Климатвентмаш" (2,254 миллиона рублей), поликлиника "Автоприбор" (1,11 миллиона), ООО "Владагрохолдинг - Горки" (1,05 миллиона).

Еще пять компаний в списке из десяти главных должников по мнению мэрии имеют задолженность менее миллиона рублей. Речь идет о: ООО "КЛМ Групп" г. Владимир (793 тысячи рублей), ООО "Витязь-охрана" (716 тысяч), ООО "Битуби Продакт" (582 тысячи), ООО "Агропромышленная компания "Сибирь" (567 тысяч), ООО "Голден Ринг" (561 тысяча).