Десять очередников в Собинском районе получили новые квартиры

В прошлом году Березниковское сельское поселение получило 12 с половиной миллионов рублей из областного бюджета, на которые построили дом на десять квартир. В феврале ключи от новых квартир в нем получили 10 семей, стоявших в очереди нуждающихся в жилье, в их числе – 4 многодетные. А всего за последние пять лет в Собинском районе в новые дома переехало более трехсот семей.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области является приоритетной задачей государственной жилищной политики, исполнение которой находится на контроле у Губернатора Владимира Сипягина и у меня лично, – отметил врио заместителя главы региона Роман Годунин.