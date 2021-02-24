В Суздальском районе начали замерять коммунальные отходы

ГБУ ВО «Экорегион» начал взвешивать и измерять отходы в Суздальском районе. Это необходимо для корректировки нормативов накопления твердых коммунальных отходов во Владимирской области. При помощи платформенных весов, имеющих свидетельство о поверке средства измерения, сотрудники учреждения в течение четырех сезонов, до конца этого года, будут взвешивать и оценивать объемы образуемых твердых коммунальных отходов в пяти муниципальных районах региона, включающих в себя как городские, так и сельские поселения. Начать решили в Суздальского района. По результатам проведенных в разных районах области замеров произведут расчеты нормативов образования твердых коммунальных отходов по категориям потребителей, а после этого в областной администрации утвердят новые нормативы накопления ТКО.