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Ковровчанка потратила пенсию умершего свекра

И ее обвинили в краже у Пенсионного фонда
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Ковровчанка жила вместе с гражданским мужем и его отцом. И последний, получавший пенсию по старости, разрешал женщине пользоваться его банковской картой, куда перечисляли деньги, и тратить его пенсию на жизнь семьи. Но 26 апреля прошлого года мужчина скончался, а в начале мая ему перечислили пенсию за май - 9625 рублей 67 копеек. Ковровчанка 7 мая сняла в банкомате соседнего супермаркета с карты умершего девять тысяч рублей. Женщину признали виновной в краже и дали ей один год условно с испытательным сроком год.

Криминал