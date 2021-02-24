Ковровчанка потратила пенсию умершего свекра

Ковровчанка жила вместе с гражданским мужем и его отцом. И последний, получавший пенсию по старости, разрешал женщине пользоваться его банковской картой, куда перечисляли деньги, и тратить его пенсию на жизнь семьи. Но 26 апреля прошлого года мужчина скончался, а в начале мая ему перечислили пенсию за май - 9625 рублей 67 копеек. Ковровчанка 7 мая сняла в банкомате соседнего супермаркета с карты умершего девять тысяч рублей. Женщину признали виновной в краже и дали ей один год условно с испытательным сроком год.