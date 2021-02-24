Во Владимире один класс ушел на карантин по ОРВИ

Как отмечают в городской администрации, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в муниципальных школах и детских садах остается стабильной. Везде продолжают выполнять «коронавирусные» ограничения: при входе в школы меряют температуру, кабинеты оснащены санитайзерами, функционирует другое необходимое оборудование, включая ионизаторы воздуха, по-прежнему стараются разделять потоки учеников. По состоянию на утро 24 февраля, во владимирских муниципальных учреждениях образования подтверждено три случая заболевания или прямого контакта с заболевшими Covid-19. В одном классе введен карантин по ОРВИ. Также из-за ОРВИ в четырех группах детских садов временно приостановлен прием новых воспитанников.