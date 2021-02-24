В Петушинском районе на пожаре погибла пара, приехавшая в гости

Пожар на улице Красноармейская в городе Костерево Петушинского района произошел поздно вечером 23 февраля. Сообщение о пожаре в хозпостройке поступило в 23:39. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит сарай площадью тридцать квадратов. Расположенный с частным жилым домом. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние здания. К сожалению, на месте пожара обнаружены двое погибших – тридцатитрехлетний мужчина и пятидесятичетырехлетняя женщина. Погибшие приехали в гости к хозяину участка, на котором стояла сгоревшая постройка. По предварительной информации дознавателей, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Скорее всего, имело место и позднее обнаружение пожара. Все обстоятельства на данный момент устанавливаются.