Владимирские школьники сделали механизированный кукольный театр для московской больницы

Владимирские воспитанники регионального технопарка «Кванториум» создали мехаизированный кукольный театр, который, как рассказала в ходе своего визита во Владимир заказчик проекта – президент региональной общественной организации инвалидов «Творческое партнерство» Ирина Владимировна Гордеева, уже в ближайшее время может быть установлен в одной из московских детских онкобольниц. Над проектом работают несколько кванторианцев - Анастасия Кузюткина, Иван Петров, Василий Емшанов, Андрей Федоров, также ребятам помогала Виктория Кунышева, которая сейчас стала студентом одного из столичных вузов). Наставник ребят – педагог промробоквантума Юрий Зайцев. Кукольный театр разработан на основе детской сказки «Репка». Уже скоро cборочные чертежи будут переданы на одно из предприятий, где планируется собрать реальный аппарат, который и передадут в московскую больницу.