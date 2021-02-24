На Соборной площади «Лада» врезалась в троллейбус

Столкновение произошло в центре Владимира, прямо на остановке «Соборная площадь». По предварительной информации, около половины седьмого утра водитель «Лады Калины», ехавший в сторону Доброго», врезался в стоящий на остановке троллейбус. По словам очевидцев, легковушка буквально сложилась под троллейбус. Из пассажиров троллейбуса никто не пострадал, у троллейбуса повреждена задняя часть. А вот водитель отечественного автомобиля сильно пострадал, он находится в больнице. По предварительной информации он ехал без прав и был нетрезв. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.