Владимирец познакомился с девушкой и лишился трехсот тысяч рублей

Сорокавосьмилетний владимирец познакомился с молодой девушкой. Выпил с ней в гостинице, а потом уснул. Воспользовавшись моментом. Жительница Владимирской области похитила у него банковскую карту, а потом в одном из банкоматов на железнодорожном вокзале Владимира сняла с нее все деньги – триста тысяч рублей. Проснувшийся и протрезвевший владимирец обратился в дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте. Подозреваемую задержали транспортные полицейские. По данному факту следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице – шесть лет лишения свободы.