Спортсмены из Киржача завоевали 9 медалей на Международном Кубке Евразии по всестилевому каратэ

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С 20 по 24 февраля в г. Стерлитамак (Республика Башкортостан) проходил VI Международный Кубок Евразии по всестилевому каратэ. Соревнования собрали более 1500 участников из 35 регионов России и 5 стран.

Соревнования проходили по двум дисциплинам : ограниченный контакт и полный контакт.

В Кубке принимала участие команда Киржачского района – участники Владимирской федерации всестилевого каратэ, воспитанники тренера Олега Ощепкова.

В копилке сборной команды Киржача - девять медалей. Весь пьедестал в весовой категории 60 кг (ограниченный контакт) - и два комплекта бронзовых медалей в командных соревнованиях.