Отдых в суздальском коттедже обойдется почти в 24 тысячи рублей

Аналитики сервиса TVIL.RU отмечают, что вдвое увеличилось количество бронирований коттеджей, по сравнению с 2019 годом. Также выросло число популярных городов в 1,5 раза. Отдых в домах стал более продолжительным, но с меньшим числом людей. Стоимость ночи при этом выросла незначительно - на 4%. На 5% чаще стали ездить женщины с детьми, однако наиболее популярен отдых кампаниями.

Россияне бронируют чаще дома на весенний отдых в Ялте (20%), Шерегеше (13%) и Сочи (10%). Также в десятку популярных городов для загородного отдыха весной вошли: Банное (8%), Лахденпохья (6%), Кисловодск (5%), Санкт-Петербург (5%), Андреаполь (4%), Суздаль (3%) и Чехов (2%).

Туристы бронируют коттеджи на весну от 2 по 11 ночей и тратят от 1,7 до 24 000 в сутки. Дешевле всего отдохнуть в коттедже в Кисловодске, дороже – в Суздале (23850).

Больше всего туристов арендуют коттеджи на весну для отдыха компаниями – 39%. Ещё 30% - для отдыха вдвоём и семьи – 20%.