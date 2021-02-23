На смену морозам во Владимирскую область придет оттепель

Сегодня, 23 февраля, стал одним из самых холодных дней. В восточных районах столбик термометра опускался ниже -30 градусов. 24 февраля к вечеру ожидается температура -20 градусов.

В четверг начнет "отпускать", выпадет снег и столбик термометра повысится до -9, -6 градусов. А ночью на смену снега придет дождь. 27 февраля, по прогнозу синоптиков, будет +4 градуса. Это на 6-8 градусов выше нормы. Однако это не значит, что в регион пришла ранняя весна.

Зима еще вернется. Минусовая температура вновь установится к следующим выходным.