Владимирские росгвардейцы заняли первое место в Чемпионате по бильярдному спорту

Во Владимире завершился традиционный чемпионат Владимирской области по бильярдному спорту среди силовых структур, посвященный Дню защитника Отечества в дисциплине «Свободная пирамида.

В соревнованиях участвовали 9 команд представляющие силовые структуры Владимирской области: следственный комитет, прокуратура, МВД, Совет судей, Росгвардия, МЧС, ФСБ, армия.

В упорной борьбе команда Росгвардии заняла первое место, второе - УФСИН, третье место у представителей прокуратуры и армейцев.

За первое место помимо дипломов и медалей участникам присваивались звания кандидат в мастера спорта, за второе и третье место первый взрослый разряд.