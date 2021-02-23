В Киржачском районе сгорел автобус

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Утром 23 февраля в деревне Ельцы Киржачского района загорелся автобус «ПАЗ».

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

А в Меленковском районе, в деревне Дмитриевы Горы загорелся частный дом. Пожарные не дали огню распространится на соседние строения, и ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Пострадал один человек.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек личного состава.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожаров.