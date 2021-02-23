Во Владимирской области мужчин меньше, чем женщин

По информации Владимирстата, на начало 2020 года в регионе проживало 1 358 416 человек, из них 616 974 мужчин и 741 442 женщины.

Мужчин трудоспособного возраста на самом деле больше. В 2020 году их было 393 646, а женщин 348 218. У возрастных жителей области соотношение мужчин и женщин уже иное. Мужчин старше трудоспособного возраста на начало прошлого года статистики насчитали 107 321, а женщин 283 654.

Небольшой перевес в сторону мальчиков отметился по последним данным и в сфере рождаемости. За 2019 год родилось 5684 мальчика и 5417 девочек. Прогнозируется, что мужчины, родившиеся в 2019 году, будут иметь самую высокую продолжительность жизни за последние пять лет. Ожидается, что в среднем они проживут 66,1 года.

На момент проведения ВПН-2010г. из 544 тысяч мужчин (старше 16 лет) 328 тысяч были женаты или жили в гражданском браке. Из тысячи мужчин - 601 женат. Из каждой тысячи мужчин 228 никогда не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведенных и разошедшихся. В возрасте от 30 до 39 лет каждый шестой владимирский мужчина был не женат.

Выросло число мужчин, покинувших регион. В возрасте 14 лет и старше в 2019г. из области уехало 13,7 тыс. мужчин. Основу потока составили люди в возрасте от 15 до 44 лет. Самые высокие показатели - в возрастной группе 15-19 лет: 2217 мужчин.