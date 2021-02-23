Спасатели Владимирской области вытаскивали застрявшие в сугробах микроавтобус и реанимобиль

Вечером 22 февраля в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сразу два сообщения о необходимости оказания помощи транспортным средствам, застрявшим в сугробах.

В Суздале, в районе дома 117 по улице Ленина, в сугробе застрял микроавтобус с пассажирами. Оказалось, что автобус съехал с обочины и застрял. В автобусе находились 7 человек, в том числе 2 ребенка. Уже через несколько минут после прибытия пожарно-спасательных подразделений автобус смог продолжить движение, никто не пострадал.

А в Гусь-Хрустальном, у дома 24 на улице Микрорайон, в сугробе застрял реанимобиль скорой медицинской помощи. Оперативно прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказали помощь и помогли скорой "выбраться" из сугроба.

При возникновении опасной ситуации звоните 101 и 112.