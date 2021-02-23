Музей Победы расскажет жителям Владимирской области о фронтовой кухне в годы Великой Отечественной войны

фото пресс-службы Музея Победы

В День защитника Отечества Музей Победы приглашает на видеорассказ о буднях красноармейцев. На YouTube-канале музея интернет-пользователи смогут посмотреть сюжет о том, что ели солдаты на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Зрителям не только расскажут, но и покажут, что входило в индивидуальный рацион питания красноармейцев. Сотрудник Музея Победы объяснит, когда и почему возникли сухие пайки, где они производились, какие их виды существовали и что в них входило.

- В годы Великой Отечественной войны организация питания солдат отличалась в разных родах войск. Например, летчики, как правило, ели в столовых, а пехотинцы - в окопах. Существовало примерно 14 вариантов концентратов - супов и каш. Рацион бойца Красной Армии на фронте состоял из нескольких блюд, хотя, конечно, напрямую зависел от снабжения и общей ситуации на том или ином участке фронта, – отмечает историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

Ведущий продемонстрирует аутентичный набор концентратов и приготовит их в полевых условиях. Ролик дополнят подлинные фотографии военных лет.