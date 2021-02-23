На пожаре во Владимире спасли пять человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

22 февраля около десяти часов вечера произошел пожар во Владимире, на улице Добросельская, в доме 191 в. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

Когда пожарные приехали на место, то горело на балконе. Огнеборцы потушили пожар на площади 4 кв. м.

- Пострадала внутренняя отделка и имущество на балконе. Погибших и пострадавших нет. Было спасено 5 человек, эвакуировано 15 человек, среди них 1 ребенок. - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.