Во Владимире гость турбазы попался на краже куртки и ноутбука

На днях вступил в силу приговор, вынесенный Октябрьским районным судом Владимира по делу о покушении на кражу. Как установлено судом, преступление было совершено в один из дней октября минувшего года на местной туристической базе.

В тот день компания приятелей отмечала день рождения, и один из гостей, покинув застолье в нетрезвом виде, через некоторое время обнаружил отсутствие своего телефона. Мужчина решил вернуться на базу отдыха и попросить сотрудников помочь в поисках аппарата.

Однако в административном здании гость никого не застал, зато увидел оставленные без присмотра ноутбук и куртку на вешалке. Куртку мужчина надел, ноутбук спрятал в сумку и хотел выйти, но был задержан персоналом.

Отпираться подсудимый не стал и вину признал полностью. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Что касается вещей, то они были возвращены законному владельцу.