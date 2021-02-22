Транспортная прокуратура выясняет, почему закрылся вокзал в Камешково

Станция Камешково. Фото: Владимирская транспортная прокуратура

Владимирская транспортная прокуратура сообщает о начале проверки по информации, ранее появившейся в СМИ по поводу закрытия железнодорожного вокзала на станции Камешково.

Данный вокзал представляет из себя одноэтажное здание, в котором расположены касса и, собственно, зал ожидания.

«Первоначальные проверочные мероприятия показали, что помещение касс закрыто ввиду отключения отопления указанного объекта», - сообщает надзорное ведомство.

По итогам проверки прокуроры обещают принять необходимые меры. Пока же пассажирам придется греться и коротать время в ожидании поездов на автовокзале, который находится неподалёку, а билеты покупать в электричках.