Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 129 человек

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области выписан по выздоровлению 23671 человек, переболевший коронавирусной инфекцией. Тем временем, за прошедшие сутки в регионе подтвердилось восемь новых летальных исходов, всего же от коронавируса с начала эпидемии по области скончался 831 человек.

В то же время, в ковид-госпиталях продолжается планомерное сокращение койко-мест для больных с коронавирусом. На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона действуют 1189 таких коек, из которых 702 занято, что равно 59 процентам от общего количества. 487 коек в настоящее время свободны.

Напомним — в России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 12604 новых случая заражения коронавирусом, подтверждено 337 новых летальных исходов, выписано по выздоровлению 12943 человека. В итоге на данный момент в России коронавирусом официально заражено 367312 человек.