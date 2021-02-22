В Ковровском районе пожарные «спасали» пациентов Болотского итнерната

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях в психоневрологическом интернате посёлка Болотский огнеборцы тушили условное возгорание с эвакуацией пациентов и персонала.

По легенде, в левом крыле мужского жилого корпуса из-за неосторожности с огнем одного из пациентов начался пожар, в результате чего дымом стали заполняться все помещения. Персонал эвакуировал пациентов, а через несколько минут прибыли добровольные пожарные, при помощи огнетушителей начавшие сбивать «пламя».

В это время другие добровольцы проверили помещения, развернули пожарные краны и приготовились отражать «огненную атаку» на другие комнаты.

Наконец, к месту условного ЧП прибыли пожарные из поселка Мелехово и с пожарного поста №2 ПСЧ №79 Судогодского района.

По замыслу, внутри осталось несколько человек, которых газодымозащитники спасли при помощи специальных устройств. В результате учения завершились благополучно, условные пострадавшие были спасены.

В региональном МЧС обещают продолжать проведение учений на социальных объектах.