Во Владимирской области ожидается похолодание до -37 градусов мороза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 23 февраля с сохранением в утреннее время на востоке Владимирской области стрелки термометров опустятся до отметок в -37 градусов мороза.

При этом в остальных уголках региона ночные морозы ожидаются на отметке от -28 до -33 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, днём 23 февраля температура воздуха окажется на отметке от -17 до -22 градусов мороза.

В региональном главке МЧС предупреждают о возможных рисках обморожения и опасности в связи с гололедицей. Жителям региона рекомендовано соблюдать осторожность при использовании печей и обогревателей.