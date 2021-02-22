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В Коврове в ДТП с участием трёх автомобилей пострадали три человека

Авария случилась 21 февраля около 23.00 на улице Кирова
Алексей КОТМЫШЕВ
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По сведениям регионального главка полиции, водитель автомашины «Шевроле Круз» 2001 года рождения, двигаясь по проезжей части, столкнулся с попутными «Жигулями» седьмой модели, за рулем которых сидел 20-летний молодой человек.

«После этого «Шевроле» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением водителя 2000 года рождения», - уточнила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

В результате аварии пострадал водитель «Рено» - прибывшие на место врачи скорой медицинской помощи оказали ему помощь на месте, а также два его пассажира 1992 и 1985 годов рождения — оба были госпитализированы.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

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