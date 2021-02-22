Ковровчанка украла 9 тысяч рублей с банковской карты умершего тестя

На днях вступил в силу приговор Ковровского городского суда, согласно которому местная жительница признана виновной в краже денег с банковского счета.

Как установлено судом, 26 апреля 2020 года отец гражданского мужа ковровчанки скончался, а 7 мая женщина пошла с его банковской картой в ближайший банкомат и сняла пенсию умершего — 9000 рублей.

Примечательно, что при жизни пенсионер разрешал невестке брать его карту, но по закону после смерти мужчины уже с 1 мая лежавшая на счете пенсия перешла в бюджет ПФР. Таким образом, дама фактически совершила кражу.

В ходе судебного заседания ковровчанка признала свою вину, но от дачи показаний отказалась. С учетом всех обстоятельств суд признал её виновной и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком также в 1 год. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.