Через Муром в праздничные дни пойдут девять дополнительных поездов

Как сообщает Горьковская железная дорога, 22, 23 и 24 февраля, а также с 5 по 9 марта через территорию Владимирской области пойдут дополнительные поезда, которые проследуют из Казани, Чебоксар, а также из Нижнего Новгорода до Москвы и в обратном направлении.

Так, из столицы Чувашии в Москву поедут поезда № 227\228 и 217\218. При этом №228 и 217 будут делать остановку в Муроме.

Из столицы Татарстана в Москву поедут составы № 215\216 и №273\274. Все они, кроме поезда №215, также остановятся в Муроме.

Между Нижним Новгородом и Москвой станут курсировать дополнительные поезда №47\48. Оба состава во Владимирской области остановятся в Муроме, а также на полустанках в Кондаково и Бутылицах.

Также указанные поезда сделают остановку на станции Вековка, однако для всех, кроме поездов из Нижнего Новгорода, стоянка там будет технической (билет до неё купить нельзя, но высадиться можно).

Расписание и наличие мест следует уточнять в билетных кассах и на порталах РЖД.