Под Гусь-Хрустальным в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

По предварительным данным ГИБДД, 21 февраля около 11.30 на 7 километре автодороги «Гусь-Хрустальный — Уршельский» водитель «Тойоты Авенсис» 1978 года рождения, следовавший со стороны райцентра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «УАЗ», которым управлял мужчина 1984 года рождения.

На место ЧП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники МЧС вытаскивали пострадавших из разбитых машин при помощи гидравлического инструмента.

В результате оба водителя, а также четверо пассажиров были госпитализированы, среди них двое несовершеннолетних — 10 и 17 лет. Еще один пассажир отечественного внедорожника отправлен на домашнее лечение.

В прокуратуре Владимирской области в ночь на 22 февраля сообщили, что надзорное ведомство взяло ход проверки по факту ДТП под свой контроль. Причины аварии уточняются сотрудниками Госавтоинспекции.