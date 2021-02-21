Во Владимире плату за детсад подняли до 160 рублей в день

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин повысил стоимость пребывания детей в детских садах. С 1 марта 2021 года один день в группах с 12-часовым пребыванием будет стоить 160 рублей, что на 11 рублей дороже, чем раньше. В группах с 24-часовым пребыванием детей один день будет стоить 205 рублей, а в группах кратковременного пребывания детей (3-5-часов в день) - 67 рублей.

При этом на 100% от платы освобождаются родители детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности. Снижен размер платы на 20% - за первого ребенка, на 50% - за второго ребенка и последующих детей малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по Владимирской области.

Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией.