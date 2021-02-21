Во Владимире привились от коронавируса уже более 11 тысяч человек

Во Владимире продолжается массовая вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 февраля привились уже 11112 человек. Из них 2876 жителей получили оба компонента вакцины. Причем еще сутки назад было всего10,5 тысяч привитых.

Вакцинация организована в семи больницах Владимира. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также жители Владимира могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.