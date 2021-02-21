На старт "Лыжни России-2021" вышли 3 тысячи владимирцев

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21 февраля во Владимире в 39-й раз прошла "Лыжня России-2021". Всего на старт в парке "Дружба" вышли около 3000 человек. Также в этом году гонка прошла без болельщиков, не состоялся традиционный праздничный концерт, не было полевой кухни.

Быстрее всех дистанцию в 10 км среди женщин пробежала Анна Доцук. На втором месте – Елена Ширманова, на третьем – Елена Пикина. Первым среди мужчин на такой же дистанции стал Руслан Фадеев. Вторым и третьим были Александр Еремичев и Александр Липанов.

На дистанции 5 км среди девушек первое место заняла София Портакало. Второе и третье места – у Екатерины Шабановой и Юлии Голубевой. Среди юношей на дистанции 5 км первенствовали Иван Чернышов, Максим Белов и Алексей Семенов.

Среди девочек 2011 года рождения и младше первой к финишу пришла Мария Бабушкина. Второй стала Лидия Варламова, а третьей – Ольга Авакумова. Среди мальчиков первенствовал Максим Аминов. Вторым стал Петр Малышев. Третьим – Андрей Позняков.

Самыми юными участниками владимирской «Лыжни России-2021» стали Максим Седунин и Нина Варламова.