Волейбольный клуб "Муром" борется за сохранение прописки в высшей лиге "А"

Волейбольный клуб "Муром" на предварительном этапе в высшей лиге "А" занял последнее место, и в итоге попал в турнир за 13-16-е места, где четыре команды борются за сохранение прописки в дивизионе.

Игры первого круга прошли с 19 по 21 февраля в Новосибирске. И муромляне пока выглядят не очень убедительно. Впрочем, команда выиграла одну игру и занимает третью строчку в таблице. Сначала команда проиграла хозяевам "Локомотиву-2" 1:3, потом выиграла у челябинского "Динамо" со счетом 3:2, а последний матч провела сегодня с питерским "Автомобилистом". И после двух партий ВК "Муром" вел со счетом 2:0, но потом три партии были проиграны.

В итоге, на данный момент у ВК "Муром" три очка, многое теперь станет ясно в Санкт-Петербурге, где команды сыграют последние три игры в сезоне с 14 по 16 марта.