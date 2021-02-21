Во Владимире в честь Дня Защитника Отечества правительственные награды получили врачи, медсестра и вице-президент "Генериума"

Во Владимире в преддверии Дня защитника Отечества в Областном дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, на котором награждали военных и гражданских лиц, отметившихся в 2020 году.

Коронавирусный год наложил свой отпечаток, и среди награжденных правительственными наградами были и представители медицинской сферы. Так, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм «Ордена Пирогова» из рук вице-губернатора Александра Ремиги получили врачи Валентин Бабышин, Дмитрий Неронов и Михаил Юшин, а «Медаль Луки Крымского» – старшая медсестра Надежда Рассказова. Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден был вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

После официальной церемонии участников мероприятия ждал концерт.