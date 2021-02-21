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Во Владимирской области за одно утро сгорели два дома

21 февраля произошли пожары в Муроме и Кольчугино
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Пожар под Муромом. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пожар под Муромом. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сильные морозы продолжают испытывать на прочность не только людей, но и дома. Пытаясь согреться, жители 33 региона чаще топят печи, и это порой приводит к пожарам.

Так, утром 21 февраля случилось сразу два крупных пожара в частных домах. В 8.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кольчугино, улица Осипенко, 26. К моменту приезда спасателей горела кровля. Пожарные не дали огню распространиться, на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

А в 9.31 случился пожар рядом с Муромом в деревне Александровка на улице Южная. Здесь огонь распространился так быстро, что к моменту приезда спасателей горел уже весь дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших также нет.

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