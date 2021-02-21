Во Владимирской области за одно утро сгорели два дома

Пожар под Муромом. Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сильные морозы продолжают испытывать на прочность не только людей, но и дома. Пытаясь согреться, жители 33 региона чаще топят печи, и это порой приводит к пожарам.

Так, утром 21 февраля случилось сразу два крупных пожара в частных домах. В 8.58 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Кольчугино, улица Осипенко, 26. К моменту приезда спасателей горела кровля. Пожарные не дали огню распространиться, на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

А в 9.31 случился пожар рядом с Муромом в деревне Александровка на улице Южная. Здесь огонь распространился так быстро, что к моменту приезда спасателей горел уже весь дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших также нет.