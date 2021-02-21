Губернатор Владимир Сипягин попросил не протестовать против вертолетной площадки возле ОДКБ

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин призвал на своих страницах в соцсетях протестующих против строительства на территории Областной детской клинической больницы во Владимире вертолётной площадки для санавиации остановиться.

"Вспомните, что вы родители, бабушки, дедушки. Представьте себе тяжелобольных ребятишек, которым экстренно нужна помощь. Других санавиацией в больницы не доставляют. Вертолётная площадка на участке ОДКБ будет построена. Потому что никакие опасения по поводу и без не могут даже близко сравниться с угрозой жизни человека, тем более ребёнка. Я прошу вас изменить своё отношение к происходящему. Шум лопастей вертолёта в этом случае означает надежду на чью-то спасённую жизнь. И как показывает опыт ОКБ, не так часто приходится прибегать к помощи санавиации".

Самое интересное, что в отличие от протестов против трассы М-12 или завоза московского мусора об этом протесте не было слышно. И по сути пост губернатора привлек к протесту широкое внимание.